В Кремле пояснили смысл денацификации Украины

Цель России - денацификация Украины, в идеале - зачистка ее от нацистов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии", - сказал представитель Кремля.

При этом он не стал давать оценки президенту Украины Владимиру Зеленского с точки зрения приверженности нацистской идеологии. А также воздержался от ответа на вопрос, считают ли в Кремле необходимым смену власти в Киеве.