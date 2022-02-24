В Кремле прокомментировали решение президента начать спецоперацию

Цели военной спецоперации России - демилитаризация и денацификация Украины, в идеале - освобождение ее от нацистов и их идеологии. Сроки будет определять Верховный главнокомандующий. Об этом заявил, комментируя по просьбе журналистов специальную военную операцию, о которой объявил президент Владимир Путин в ответ на просьбу руководства Луганской и Донецкой народных республик, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Цели были сказаны президентом - демилитаризация и денацификация Украины. И то и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа", - подчеркнул Дмитрий Песков.

"Сроки определяются результативностью и целесообразностью и будут, естественно, определяться Верховным главнокомандующим", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

"В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от пронацистски настроенных людей и идеологии", - пояснил пресс-секретарь президента, объясняя термин "денацификация". А "демилитаризация" подразумевает "нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран", сообщил он.

Пресс-секретарь президента заявил, что цели спецоперации должны и будут достигнуты: "Все решения приняты".

Россия готова к переговорам с украинскими властями, если они будут обсуждать концептуальные "краснолинейные" проблемы - чтобы они были решены, нужен нейтральный статус и отказ от размещения вооружений. "Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это", - добавил Песков.

Граждане России поддержат спецоперацию, ведь солидное большинство одобрило решение о признании ДНР и ЛНР, считает Песков. А то, что происходит - делается на основании обращений руководителей этих двух республик, сказал он. "Поэтому можно предположить, что уровень поддержки будет не ниже", - отметил пресс-секретарь президента. "Безусловно, ситуация очень беспокойная, это очень и очень сложный вопрос, - подчеркнул он. - Но, как объяснил президент в своем обращении, это все продиктовано нашими национальными интересами, заботой о будущем нашей страны. Конечно же, только такие цели, и никакие иные не преследуются".

На вопрос о том, что дальше будет с Украиной, нужно ли менять руководство этой страны и "бандеровскую идеологию", Песков подчеркнул: "Никто не говорит об оккупации. В данном случае это слово здесь не применимо".

Он вновь напомнил про две цели, о которых говорил в обращении Владимир Путин, - денацификация и демилитаризация. "Остальное уже будет вопрос выбора украинского народа", - сказал он.

Дмитрий Песков также выразил уверенность, что "такая страна, как Россия, не может оказаться за "железным занавесом", это просто невозможно. "Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с ними проблемы возникали и до этого, и без этого", - заключил пресс-секретарь президента.