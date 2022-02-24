В ЛНР отчитались об уничтожении 72 объектов ВСУ

Народная милиция ЛНР уничтожила 72 военных объекта ВСУ, 2 танка, 4 боевых машины пехоты. Об этом проинформировал официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

По его данным, среди уничтоженной техники также два фронтовых бомбардировщика Су-24, беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 и один БЛА типа "Крыло". Также сообщается, несколько бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР. Ранее аналогичным образом поступили военнослужащие из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как заверил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, всем сдавшимся в плен будет оказана вся необходимая им помощь согласно международному гуманитарному праву. "Мы не какие-то террористы, мы знаем законодательство и действуем строго по гуманитарному законодательству, которое распространено по всему земному шару", - заявил он.