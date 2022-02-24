В ЛНР снизилась интенсивность обстрелов

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил о снижении интенсивности обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам.

Как отметил Филипоненко в эфире телеканала "Россия-24", за счет активности артиллерии, огневых средств поражения, контрбатарейной стрельбы Народной милиции Республики "количество обстрелов, наносимых по мирным жителям ЛНР, снизилось в разы".

Вместе с тем, по его словам, украинская армия нарастила калибр вооружения, впервые с 2015 года применив реактивную систему залпового огня.

Как сообщает Луганский информационный центр, в четверг Народная милиция ЛНР уничтожила 72 военных объекта ВСУ, 2 танка, 4 боевых машины пехоты (БМП), а также два фронтовых бомбардировщика Су-24, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2 и один БПЛА типа "Крыло". Кроме того, потери ВСУ в живой силе по состоянию на середину дня составили до двух рот.