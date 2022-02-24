В Минске представят подлинники графики Сальвадора Дали

Модератор романтического сюрреализма, грандиозный живописец и скульптор, режиссер и писатель, Сальвадор Дали подарит белорусским почитателям своего таланта более 130 произведений ксилографии, офорты, литографии и гелиогравюры. Уникальная выставка подлинников печатной графики из частных коллекций откроется 24 февраля во Дворец искусства, информирует БЕЛТА.

Преданные поклонники маэстро утверждают, что за свою карьеру Дали создал около двух тысяч произведений, несколько сотен из которых считаются культовыми. На выставке в белорусской столице будут представлены семь серий его работ, созданных к произведениям "Божественная комедия" Данте Алигьери, "Дон Кихот" Сервантеса, "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла, "Треуголка" по повести Педро Антонио де Аларкона, "Моисей и монотеизм" заметки Зигмунда Фрейда, "Сновидения" Франсиско де Кеведо.

Кстати, следует отметить, что иллюстрации к "Божественной комедии" признаны лучшими из созданного Дали в книжной графике. Биографы уточняют, что за 55 месяцев появились сто акварелей, которые затем были переведены на печатные пластины (3500 специальных деревянных досок).

Кроме того, ценителей искусства приглашают оценить и сюиту из цветных литографий "Далианские лошади", которую критики называют исключительной фантазией мастера, не относящихся к какому-либо литературному произведению.

А вот для серии работ к повести "Треуголка" бумагу изготовили с авторским штампом в виде силуэта треугольной шляпы. Художник постоянно экспериментировал с камнями и методами нанесения на них изображения. Во время работы над литографиями к "Дон Кихоту" появился авторский метод нанесения литографической краски на камни, который получил название "булетизм".

Узнаваем и рисунок гуашью девочки со скакалкой в руках, который стал центральным образом, связывающим иллюстрации сюрреалиста к произведению "Алиса в Стране чудес". Эти изображения впоследствии стали основой экзотичных гелиогравюр.

А на тему "Моисей и монотеизм" Дали сделал десяток оригинальных литографий с офортом, причем глубокая печать на пластинах из чистого золота выгравирована мастером алмазным острием. Гравюры серии напечатаны на овечьей шкуре тиражом всего в 250 экземпляров.

Особое внимание зрителей привлечет и серия "Сновидения" Кеведо. Она представлена шестью офортами сухой иглой с пошуаром. Дело в том, что Франсиско де Кеведо по мировоззрению и художественному методу принадлежит к новому периоду испанской культуры, получившему название Барокко и явившемуся своеобразной реакцией на кризис гуманистических идеалов эпохи Возрождения.