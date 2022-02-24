В Москве будет вручена премия "Лучшие книги и издательства года - 2021"

Премия была учреждена в 2001 году РГБ, Русским биографическим институтом, Российской государственной библиотекой, "Литературной газетой" и культурно-просветительским центром "Орден" с целью поддержать книгоиздателя, поощрить социально и культурно важные проекты, сориентировать читателя в массе издаваемых книг. "Лучшие книги и издательства года" - единственная в стране универсальная премия, отмечающая книги различных жанров.

В разные годы лауреатами премии были писатели Юрий Бондарев и Захар Прилепин, актриса Татьяна Доронина и директор Торгового дома "Библио-глобус" Борис Есенькин, журналисты Артем Рондарев и Дмитрий Шеваров, обозреватель "РГ-Недели".

Среди лауреатов этого года - философ Александр Кашанский, историк Александр Звягинцев, поэт, переводчик и дипломат Олег Островский.

Вручение премии "Лучшие книги и издательства года - 2В 021" пройдёт 10 марта в Союзе писателей России на Комсомольском проспекте.