В Петербурге у пенсионера выманили по телефону почти 4,5 млн рублей

Полиция Северной столицы разыскивает телефонную мошенницу, которой удалось обманом выманить у пожилого жителя Кронштадта почти 4,5 миллиона рублей. Как рассказали в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, неизвестная женщина позвонила ему на мобильный телефон и преставилась ведущим специалистом службы безопасности банка.

- Она сообщила, что мошенники пытаются похитить со счета заявителя денежные средства, и, чтобы предотвратить дальнейшие попытки хищения, необходимо получить кредиты, снять денежные средства и перевести их на другие счета, - уточнили в главке. - Мужчина в период с 10 до 22 февраля 2022 года оформил кредиты в нескольких банках и снял со своих счетов 4 миллиона 413 тысяч 600 рублей.

Всю указанную сумму 68-летний пенсионер перевел по указанным мошенницей реквизитам. Сейчас ее ищут, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.