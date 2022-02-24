Новости

В Подмосковье приземлился самолет с 14 российскими детьми, вывезенными из Сирии 03:52
У жителя Приморья нашли шкуру тигра 03:52
Премьер Финляндии: Вопросы о вступлении в НАТО не решаются в спешке 03:27
В ряде районов Донецка возникли перебои в работе мобильной связи 02:51
Аэропорты Харькова и Днепра приостановили работу до утра 24 февраля 02:32
Белый дом: США ни при каком сценарии не отправят военных на Украину 02:06
Власти Украины ввели с 24 февраля режим ЧП 01:40
"МЮ" спасся от поражения в матче Лиги чемпионов с "Атлетико" 01:03
Песков: Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь отразить агрессию Киева 00:38
Италия откроется для российских туристов с 1 марта 23.02.2022
В Гидрометцентре рассказали о потеплении в начале марта 23.02.2022
Роскомнадзор потребовал разблокировать канал главы ДНР на YouTube 23.02.2022
Байден распорядился ввести санкции против компании-оператора "Северного потока - 2" 23.02.2022
Колонна дальнобойщиков направилась на акцию протеста в Вашингтон 23.02.2022
Пушилин: Ситуация на линии соприкосновения ухудшается с каждым днем 23.02.2022
Участницу бунта в Капитолии приговорили к тюремному заключению 23.02.2022
Более 631 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 23.02.2022
В Челябинской области 11-летняя девочка погибла в бассейне 23.02.2022
В Москве прошел салют в честь Дня защитника Отечества 23.02.2022
СК РФ возбудил дело о незаконном пересечении границы украинскими БМП 23.02.2022
Москалькова: Мир пока не дал четкой оценки геноциду в Донбассе 23.02.2022
Вечер в честь Дня защитника Отечества прошел в Театре Российской армии 23.02.2022
Назначен новый полномочный представитель Беларуси при ОДКБ 23.02.2022
В 2021 году импорт картофеля в Россию вырос почти в два раза 23.02.2022
Небензя: С нарушителями перемирия в Донбассе никто либеральничать не будет 23.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
24.02.2022 03:52
Рубрика: Власть

В Подмосковье приземлился самолет с 14 российскими детьми, вывезенными из Сирии

В подмосковном Чкаловске приземлился самолет, на борту которого находятся российские дети, вывезенные из Сирии. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ.

Захарова: США следует рассказать на "саммите демократий" об убийстве жителей в Сирии

В Россию возвращены 14 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Пятеро из них находились в приютах Дамаска, и еще девять - на территориях лагерей беженцев, расположенных в Заевфратье, передает РИА Новости.

Во время полета за детьми присматривали медики и психологи. Теперь их разместят в одной из московских клиник для проведения полного медицинского обследования. После рекомендаций врачей дети будут переданы под опеку родственников.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территориях Ирака и Сирии, ведется с 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Президент Уполномоченный по правам ребенка

Главное сегодня

Песков: Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь отразить агрессию Киева
Путин объяснил Эрдогану необходимость признания ЛНР и ДНР
ВЦИОМ: Решение о признании независимости ДНР и ЛНР одобрили 73% россиян
Путин: На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире
Украина больше не будет чтить память погибших в Великой Отечественной войне
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД