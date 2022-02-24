В Подмосковье приземлился самолет с 14 российскими детьми, вывезенными из Сирии

В подмосковном Чкаловске приземлился самолет, на борту которого находятся российские дети, вывезенные из Сирии. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ.

В Россию возвращены 14 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Пятеро из них находились в приютах Дамаска, и еще девять - на территориях лагерей беженцев, расположенных в Заевфратье, передает РИА Новости.

Во время полета за детьми присматривали медики и психологи. Теперь их разместят в одной из московских клиник для проведения полного медицинского обследования. После рекомендаций врачей дети будут переданы под опеку родственников.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территориях Ирака и Сирии, ведется с 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.