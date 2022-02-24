В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"

1 марта (понедельник) в 15:00 в "Российской газете" состоится церемония награждения победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!", организованная Финансовым университетом при Правительстве РФ.

В этом году в олимпиаде приняло участие более 60 тысяч школьников из 85 регионов России, а также из зарубежных стран.

Олимпиада по предметам: экономика, обществознание, математика, история - вошла в Перечень олимпиад школьников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 2021/2022 учебный год. Это означает, что победителям и призерам олимпиады по данным предметам предоставляются льготы при поступлении в университеты.

Например, если после прохождения ЕГЭ по соответствующему предмету ребята наберут не менее 75 баллов, то они могут быть зачислены в вузы без вступительных испытаний.

Победители олимпиады по направлениям, которые не входят в Перечень олимпиад школьников, а это - информатика и английский язык, получат право бесплатного обучения в бакалавриате Финансового университета, а призеры получат 50-процентную скидку на весь период обучения в бакалавриате.

Победители и призеры олимпиады имеют право на получение гранта президента Российской Федерации в размере 20 000 руб. ежемесячно на весь период обучения в бакалавриате!

Кроме того, победители и призеры олимпиады, поступившие в Финансовый университет, в будущем имеют возможность принять участие в стажировках и получить практический опыт работы в банке ПАО "ВТБ".

Всероссийская олимпиада "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист" с успехом проходит уже пятнадцатый год. Цель олимпиады - поиск и выявление талантливых учащихся, развитие творческих способностей у молодого поколения, повышение экономической и финансовой грамотности школьников, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей.

Генеральный партнер олимпиады - ПАО "ВТБ".

Онлайн трансляция церемонии награждения будет доступна на сайте медиацентра Медиацентр (rg.ru) 01 марта 2021 г. с 15.00.

Аккредитация СМИ для участия в мероприятии по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +79031718199 до 01 марта 09.00 мск.

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