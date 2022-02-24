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Рубрика: В мире

В ряде районов Донецка возникли перебои в работе мобильной связи

В ночь на четверг мобильная связь республиканского оператора частично перестала работать на территории Донецка. Как сообщает ТАСС, дозвониться нельзя из центра и некоторых других районов города.

В Донецке возле телецентра прогремел взрыв

При этом, отмечает корреспондент агентства, с мобильным интернетом проблем нет. Как и раньше, работают звонки через мессенджеры.

По данным РИА Новости, мобильный интернет от местного оператора связи в центральной части Донецка работает без сбоев и стабильно. Однако нет возможности связаться с другими абонентами в режиме звонка - автоответчик сообщает что "данная услуга недоступна или заблокирована".

В мире экс-СССР Украина Обострение ситуации в Донбассе

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