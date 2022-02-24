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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре предупредили об эффекте привыкания к сосискам и колбасе

Текст: Ирина Невинная
С одной стороны, мясные продукты являются важным источником белка и железа, с другой - они содержат большое количество вредных насыщенных жиров, соли и пищевых добавок, что выводит эту группу из числа рекомендуемых для здорового питания. Сколько можно есть колбасы без вреда для здоровья, почему мы так любим сосиски и как выбрать действительно качественный продукт, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили,что насыщенные жирные кислоты, которые в избытке содержатся в переработанных мясных продуктах, повышают риск развития гиперхолестеринемии и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Один из принципов здорового питания, сформулированного ВОЗ, - это рациональное (то есть очень умеренное) употреблению мясных продуктов, при котором необходимо в качестве источника белка есть больше бобовых, рыбы, птицы, яиц. И отдавать предпочтение не переработанному, а натуральному мясу, причем постным его сортам.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Между тем, по статистике, каждый житель России употребляет за год в среднем около 40 кг мясопродуктов. Любовь к сосискам и колбасе объясняется их насыщенным вкусом, но, как предупреждают специалисты Роспотребнадзора, в состав переработанных мясных продуктов входит большое количество пищевых добавок: нитраты, нитриты, фосфаты, кошениль, каррагинан. "Все это делает сосиски такими ароматными, вкусными и привлекательными на вид. От таких добавок может очень быстро развиться пищевая зависимость, особенно у детей", - поясняют в Роспотребнадзоре. И напоминают, что диетологи не рекомендуют употреблять готовые колбасные изделия чаще 1-2 раз в неделю.

В Роспотребнадзоре также дали рекомендации, как выбрать мясопродукты лучшего качества. Так, например, сосиски производят по ГОСТ 33673-2015 "Изделия колбасные вареные. Общие технические условия (с Поправкой)", который подразделяет этот продукт на группы:

- мясные - с массовой долей мясных ингредиентов свыше 60,0%;

- мясосодержащие - с массовой долей мясных ингредиентов от 5,0% до 60,0% включительно и на категории:

- мясные колбасные изделия: А, Б, В, Г;

- мясосодержащие колбасные изделия: В, Г.

В мясных изделиях категории А содержание белка не менее 10%, категории Б - 8%, а вот жира в них содержится очень много. В изделиях категории А - до 36%, категории Б - до 45%. Содержание соли колеблется от 1,5 до 2,8 г. на 100 г продукта. Хотя суточная норма потребления соли - не более 5 грамм (причем, не только той, что мы добавляем при приготовлении блюд, а входящей во все остальные продукты суточного рациона). Даже в сосисках для детского питания соли много - до 1г на 100 г продукта.

"Выбирая в магазине сосиски или сардельки, внимательно изучите маркировку. Отдайте предпочтение изделиям категории А или Б - эта информация должна быть на этикетке. Кроме того, проверьте сроки годности и условия хранения. Колбасные изделия должны храниться в холодильнике, при температуре не выше +6°С", - советуют в Роспотребнадзоре.

Второе важное правило - выбирать продукт без нарушенной упаковки и дефектов и, конечно, обращать внимание на сроки реализации - продавец обязан указывать их на этикетке.

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