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24.02.2022 14:06
Рубрика: Общество

В России оформлено более 95 тысяч ковид-сертификатов по тесту на антитела

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

На фоне пандемии коронавируса пик нагрузки на службу 122 в России уже пройден, активно оформляются ковид-сертификаты среди неофициально переболевших россиян. Об этом шла речь на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями Минцифры, Минздрава, ОНФ, Координационного центра и всех регионов России.

"В большинстве регионов пик нагрузки на службу 122 пройден, но нужно работать с первичным звеном. Операторы колл-центров принимают звонки и их маршрутизируют. Но на уровне поликлиник могут возникать сбои, и человек не всегда оперативно получает нужную услугу, - обратил внимание Чернышенко. - В целом по стране за последнюю неделю число звонков на 122 снизилось на 40% и составило чуть более 2 млн 150 тысяч. Сокращение обращений по Москве, Московской области и Санкт-Петербургу оказало наибольшее влияние на снижение показателя. В 82 субъектах среднее время ожидания ответа оператора составляет около минуты".

За счет привлечения волонтеров и студентов-медиков удалось практически полностью укомплектовать штат службы: по данным ОНФ, в колл-центрах работают свыше четырех тысяч волонтеров "Мы вместе", в медучреждениях - свыше 13,3 тысячи.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
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На совещании также обсуждалось оформление гражданами через портал госуслуг сертификатов по анализам на антитела. С 21 февраля сервис стал доступен на ЕПГУ. Срок действия сертификата составляет 6 месяцев.

"Мы ежедневно отслеживаем статистику, желающих оформить такой сертификат с каждым днем становится все больше. На сегодняшний день на основании анализа на антитела россиянам выдано уже 95 тысяч сертификатов. Прошу Минцифры совместно с АНО "Национальные приоритеты" оперативно реагировать на возникающие вопросы граждан по его оформлению, вести разъяснительную работу", - сказал Дмитрий Чернышенко.

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