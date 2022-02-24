В Россию приехали 10 тысяч детей из Луганской и Донецкой народных республик

В Россию прибыли 10 тысяч детей из Донецкой и Луганской народных Республик, половина из которых - школьники. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

По его словам, за каждым ребёнком закреплён волонтёр. Некоторые дети уже вернулись к учёбе в Ростове и Воронеже. А с 28 февраля в России практически все дети Донбасса сядут за парты.

- Очень важно понять, какое количество детей может дополнительно приехать, чтобы планировать и их размещение, и процесс обучения, - отметил министр. - Мы организуем подготовку преподавателей и сделаем всё для того, чтобы и ученики, и их родители чувствовали себя здесь как дома.

По данным Минпросвещения, в Воронежскую область прибыло 1502 ребенка из ДНР и ЛНР в возрасте до 17 лет, из них 533 ребёнка - дошкольники и около тысячи школьников. Все прибывшие расположились в пунктах временного размещения 22 муниципалитетов Воронежской области. Дети распределены в ближайшие к этим местам образовательные организации.

Большинство детей уже учатся очно. Для 17 человек организовано дистанционное обучение.

Предусмотрено и индивидуальное сопровождение детей (тьюторы), а также психологическая поддержка.