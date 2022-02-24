В Сирии поддерживаемая США оппозиция силой загоняет людей в свои ряды

В четверг замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что в провинции Алеппо в результате снайперского обстрела был ранен один сирийский военнослужащий. Террористы вели огонь из района Асус. Снайперы били по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Минзаз,

Адмирал также сказал, что в российский миротворческий Центр поступили обращения от населения подконтрольных проамериканским курдским формированиям. Люди жаловались на противоправные действия созданных при поддержке США органов власти самопровозглашенной "автономной администрации севера и востока Сирии".

"Командованием поддерживаемых США вооруженных формирований осуществляется принудительный набор в ряды так называемых "Сирийских демократических сил", - рассказал Журавлев. - Лицам, не явившимся на призывные пункты, угрожают арестом имущества и членов семей".

По словам контр-адмирала, такие действия также направлены на противодействие участию жителей неподконтрольных законным органам власти Сирии территорий в кампании по урегулированию статуса уклонистов от военной службы и бывших членов вооруженных формирований оппозиции. Эту кампанию сирийское правительство проводит в ряде населенных пунктов провинции Алеппо и Дэйр-Эз- Зор.