Валентина Матвиенко вылетела в Таджикистан

Делегация Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко вылетела в Душанбе. Российские сенаторы встретятся с руководством Таджикистана и примут участие в VII Межпарламентском форуме "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества".

В рамках визита планируется беседа Валентины Матвиенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Пленарное заседание форума запланировано на 25 февраля.

Программой визита предусмотрен осмотр места строительства общеобразовательной школы, где обучение будет проходить на русском языке. Сенаторы также посетят Президентский лицей для одаренных детей. Это учебное заведение участвует в реализации гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом".