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Рубрика: Власть

Ветераны ВС РФ: Действия украинских властей представляют военную угрозу и для России

Текст: Александр Степанов

Действия тех, кто захватил власть на Украине в результате государственного переворота 2014 года и взял на вооружение идеологию и практику неонацизма, представляют серьезную военную угрозу и для России. Об этом говорится в обращении Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) в связи с проведением российскими Вооруженными силами специальной операции по защите населения Донецкой и Луганской народных республик.

Там отмечается, что Россия начала операцию в ответ на обращение Луганской и Донецкой народных республик. Войска выступили на защиту многострадального населения Донбасса, в том числе российских граждан, которые восемь лет подвергались непрерывным вооруженным нападениям со стороны националистического режима Украины.

В сообщении говорится, что Вооруженные силы РФ проводят операцию по спасению жизней людей в соответствии с международным правом. "Ее цель - принуждение агрессора к миру. Так Россия защитила Абхазию и Северную Осетию, и сегодня наши Вооруженные силы вместе с народной милицией республик защищают от геноцида стариков, женщин и детей", - отмечается в документе.

Там говорится, что специальная операция ВС РФ носит миротворческий характер. Основной задачей является лишение милитаристского режима возможности убивать мирных людей Донбасса, а также возможности напасть на российский Крым и угрожать целостности России, опираясь на политику НАТО по накачке Украины смертоносным оружием и наращиванию угроз национальной безопасности нашей страны.

Эта операция не направлена против мирного населения и осуществляется в соответствии с Уставом ООН. Уставом предусмотрено неотъемлемое право на самооборону не только России как члена ООН, но и ее союзников - ДНР и ЛНР.

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"Мы, офицеры запаса и в отставке, поддерживаем решение президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путина и уверены, что солдаты и офицеры нашей армии достойно выполнят свой воинский долг по защите национальных интересов России", - подчеркивается в обращении, которое подписал председатель Совета директоров МЕГАПИР, генерал-майор запаса Владимир Богатырев.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Украина В мире экс-СССР ДНР В мире экс-СССР ЛНР Специальная военная операция на Украине

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