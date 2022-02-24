Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Обеспечение обороноспособности России остается важнейшей государственной задачей, а Вооруженные Силы служат надежной гарантией национальной безопасности. Об этом Владимир Путин заявил в своем поздравлении по случаю Дня защитника Отечества.

23 февраля президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Так он почтил память павших воинов. Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад в день, когда в России отмечается День защитника Отечества. Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". Церемонию завершил торжественный марш роты Почетного караула.

Президент также в своем видеообращении поздравил с 23 февраля ветеранов, Вооруженные Силы России и всех граждан страны. "Сердечно поздравляю вас с праздником, с Днем защитника Отечества - с праздником, который не только по традиции, но и по праву отмечается всенародно, по всей стране", - сказал глава государства.Путин напомнил, что в основе ратной истории нашей тысячелетней страны, ее славы и побед всегда были патриотизм и единство народа. Отдельно российский лидер выразил благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. "Мы всегда будем помнить, что именно вы - доблестное поколение победителей - сокрушили нацизм, спасли от этой варварской, беспощадной, смертоносной силы свою страну и весь мир", - сказал он.

Огромное значение в любые времена имели личные качества российских воинов

Президент указал и на то, что сейчас в мире складывается непростая обстановка: расшатывается система контроля над вооружениями, растет военная активность блока НАТО. "При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая надежно защищала бы все страны, остаются без ответа", - отметил глава государства. Путин подчеркнул, что Россия всегда была открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. "Но повторю: интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники", - сказал Путин.

Президент напомнил, что за последние годы было многое сделано для качественной модернизации Вооруженных Сил. "Они стали более мобильными, обрели новый боевой опыт. В ходе операции в Сирии на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи", - указал глава государства.

Путин также рассказал, что на боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. "Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы - это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших Вооруженных Сил", - пообещал глава государства. При этом президент напомнил, что даже самой передовой техникой управляют люди. "Огромное значение всегда, в любые времена имели личные качества российских воинов, такие как патриотизм, стойкость, самоотверженность, взаимовыручка", - отметил Путин и добавил, что в их формировании незаменима роль командира. "Наш офицерский корпус не только костяк, основа, стержень армии и флота - это люди, искренне преданные России и своему воинскому долгу. Благодарю вас за верную и честную службу Родине, за ответственную подготовку личного состава, за то, что выполняете свои обязанности на совесть и с высокой самоотдачей, свято храните дух и характер отечественной воинской школы", - сказал президент.