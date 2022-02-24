Власти Канады отменили введенный из-за протестов режим ЧС

В Канаде отменено действие закона о чрезвычайных ситуациях, который был введен 14 февраля на фоне протестов дальнобойщиков. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

По его словам, ситуация больше не является чрезвычайной. При этом Трюдо добавил, что власти и правоохранительные органы "остаются бдительными", чтобы не допустить повторения таких масштабных событий, пишет ТАСС.

Протесты против коронавирусных ограничений начались в Канаде в январе. Недовольные дальнобойщики, которых правительство обязало делать прививки, если они собираются пересекать границу с США, пригнали к парламентским зданиям в Оттаве несколько фур. Позже к ним присоединились все те, кто в целом недоволен политикой премьера и антикоронавирусными мерами властей. Протесты прошли и в других регионах страны.