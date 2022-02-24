Власти ЛНР: Киев использует реактивную артиллерию против республики

Представители украинской армии используют реактивную артиллерию для обстрела территории Луганской народной республики. Об этом сообщили в милиции ЛНР.

"Впервые с февраля 2015 года во время обстрела Луганской народной республики противник применил реактивную артиллерию", - говорится в сообщении, опубликованном на канале ведомства в Telegram.

Вместе с тем с помощью авиационного удара удалось уничтожить украинскую радиолокационную станцию в Сватове.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине.