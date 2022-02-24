Власти ЛНР сообщили о двух сбитых украинских Су-24

Два истребителя Су-24, которые принадлежат армии Украины, были сбиты. Об этом сообщили представители Народной милиции ЛНР.

"Сбито два Су-24 ВСУ вблизи поселков Смелое и Степовое", - отмечается в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Telegram.

Представители милиции также сообщили, что были сбиты два беспилотника Bayraktar TB2 возле населенного пункта Счастье и еще один украинский беспилотник недалеко от населенного пункта Лозовое.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине.