Войска ДНР и ЛНР прорвали передний край обороны украинской армии

Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик прорвали передний край хорошо оборудованной обороны украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, сейчас они перешли в контрнаступление при огневой поддержке Вооруженных сил РФ​​​. Они прорвали передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ.

Конашенков отметил, что после продолжительных боев по отражению агрессии ВСУ подразделения народных милиций ДНР и ЛНР провели мобилизацию и создали группировки войск. Войска Донецкой народной республики сейчас наступают на Волноваху. Они продвинулась до трех километров. Группировка Луганской народной республики наступает в направлении населенного пункта Счастье. Группировка форсировала реку Северский Донец и продвинулась на полтора километра.

Сейчас войска ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику.

По словам Конашенкова, украинская армия продолжает обстреливать мирные города Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения.

Генерал подчеркнул, что российская армия не наносит никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам.

При этом Служба безопасности Украины готовятся и уже реализуют провокации по известным лекалам "Белых касок", добавил Конашенков. В частности, в некоторых украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданских. Эти ролики СБУ распространяет через подконтрольные телеграмм-каналы и соцсети.

Основная цель этих вбросов - обвинить Россию в якобы не избирательности и непропорциональности ударов. Это нужно для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах.

Генерал особо подчеркнул, что российская армия не наносит удары по украинским городам.