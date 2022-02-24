В 2021 году, по данным агентства BusinesStat, численность поездок на такси в России составила примерно 2,65 миллиарда, а в Беларуси - около 20,4 миллиона. Эта услуга заставила многих горожан пересмотреть свое отношение к личному транспорту: перемещаться на такси по городу зачастую быстрее и проще, чем на собственном авто. Но и здесь есть свои проблемы. Прежде всего безопасность. Да и цены на такси не стоят на месте. Мы спросили у своих читателей: Вы куда на такси ездите?

Алина Самарина, риелтор, мама троих детей, Самара:

- Зимой из-за обилия снега даже на центральных улицах на такси езжу очень часто: и на работу, и по делам детей, и в магазины, и в театры, и в гости. Если вызвать машину не в час пик, то иногда оказывается даже дешевле, чем тратиться на бензин и платную парковку.

Светлана Гарбуз, завотделом Клецкой районной центральной библиотеки:

- Никогда не пользовалась услугами такси. В летнее время на работу езжу на электровелосипеде. А когда холодно или плохая погода - на общественном транспорте. Если же не получается - забирает муж на машине. Ну а в городе все в шаговой доступности. Да и ходить пешком полезно.

Людмила Лыткина, заведующая отделом Национального детского технопарка, Минск:

- Службой такси пользуемся постоянно: здесь меньше вероятность заразиться ковидом. Поэтому и дочке, которая живет на другом конце города, такси оплачиваем, чтобы она чаще к нам с внуком в гости приезжала.

Сергей Паршин, председатель правления Ставропольского краевого отделения "Союз художников России":

- Такси пользуюсь как курьерской службой, когда нужно что-то передать друзьям или родственникам. Особенно актуально это в период пандемии. Сам езжу на такси, когда своя машина на ремонте.

Барей Нигматуллин, директор юридической фирмы, Ростов-на-Дону:

- Мой принцип такой: если у меня много встреч и деловых переговоров в разных частях города, я еду на своем авто. Если же предстоит только поездка в офис и обратно - пользуюсь такси.

Алина Пасовец, студентка факультета журналистики Белгосуниверситета:

- В Минске езжу на такси в университет, на работу и встречи с друзьями, но только если опаздываю. Могу вызвать такси, когда просто нет сил добираться на общественном транспорте. В Пинске же, где поездки на такси обходятся значительно дешевле, общественным транспортом практически не пользуюсь.

Анна Захаркина, предприниматель, Новосибирск:

- На такси езжу на "улицу Шекспирова". В Новосибирске таксистами сейчас работают в основном приезжие из Средней Азии. Не так давно объясняла одному из водителей, как добраться в нужное мне место, он слушал, слушал, а потом говорит: "Понял! Это где улица Шекспирова! Поехали!" Теперь у нас в семье принято так называть эту улицу: английский классик на русский манер - очень даже мило.