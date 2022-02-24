ВСУ расстреляли пять солдат, пытавшихся перейти на сторону ЛНР

Командующий 30-й бригады ВСУ приказал расстрелять своих солдат, пытавшихся перейти на сторону Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, данный случай произошел в районе населенного пункта Новогригоровка. "Пять военнослужащих 30-й омбр ВСУ, осознав бессмысленность вооруженного конфликта, а также опасаясь за свои жизни, предприняли попытку добровольно перейти на сторону ЛНР. Однако командование 30-й бригады отдало указание на хладнокровный расстрел в спину своих подчиненных", - рассказал Филипоненко.

Как ранее стало известно, ЛНР сдались несколько бойцов 53-й и 57-й бригад ВСУ. Командование Народной милиции пообещало, что "после завершения боевых действий они будут отпущены домой".