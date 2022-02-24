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24.02.2022 16:43
Рубрика: Экономика

ВТБ рекомендовал клиентам-юрлицам воздержаться от операций в долларах и евро

Текст: Алексей Рыбин

ВТБ рекомендовал клиентам-юрлицам временно воздержаться от операций и расчетов в долларах и евро. Информацию об этом банк разослал по онлайн-каналам, сообщает ТАСС.

"Для минимизации рисков в сложившейся обстановке рекомендуем Вам временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания Вашей организации в Банке ВТБ", - указывается в рассылке.

Также ВТБ попросил при расчетах в других валютах исключить участие финансовых учреждений и лиц, находящихся в США и ЕС или ведущих там деятельность.

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Банк заверил, что работает в штатном режиме, а все операции и сервисы доступны без ограничений.

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