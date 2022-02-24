Вышел русский трейлер комедии DreamWorks "Плохие парни"

Анимационная экшн-комедия легендарной студии DreamWorks "Плохие парни" обзавелась вторым русским трейлером. Ролик доступен на YouTube-канале Universal Pictures Russia, длится 2,5 минуты и обнадеживающе целиком состоит из разного рода энергичной движухи и не тухлых шуточек.

"Мир еще не видел столь искусных авантюристов", - сулит синопсис, презентуя команду прощелыг: ловкий карманник Мистер Волк, опытный взломщик сейфов Мистер Змей, хладнокровный мастер маскировки Мистер Акула, вспыльчивый и мускулистый Мистер Пиранья, а также остроумная хакер высшего класса Мисс Тарантула.

Однако даже самые умные преступники иногда допускают ошибки и теперь, чтобы спастись от неминуемый тюрьмы, главарь шайки зооразбойников Мистер Волк вынужден идти на крайние меры, а именно - "плохие парни" должны измениться в лучшую сторону. Впрочем, не всё там так просто…

Волка в российской локализации озвучит Андрей Бурковский, Змея - Михаил Башкатов.

В кино - 24 марта.