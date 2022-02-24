За ночь и утро населенные пункты ДНР подверглись обстрелам ВСУ почти 20 раз

За сегодняшний день, начиная с полуночи, населенные пункты ДНР подверглись обстрелам ВСУ 19 раз. Об этом свидетельствуют данные представительства республики в СЦКК.

Под огнем оказались Донецк, Коминтерново, Новоласпа, Петровское, Широкая Балка, Белая Каменка, Николаевка, Григоровка, Васильевка, Горловка. По ним было выпущено 174 различных снарядов, мин и гранат.

Данных со стороны ЛНР за сегодняшний день пока нет. Однако в представительстве ЛНР в СЦКК подвели итоги за 23 февраля. Оказалось, что территория республики подверглась обстрелам 177 раз, в 114 случая - с применением тяжелых вооружений. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 1486 боеприпасов (414 снарядов, 922 мины, 10 ракет и 140 гранат).