За пять лет в России отремонтируют 7,3 тысячи школ

С января этого года в России запущена программа капитального ремонта школ, до конца 2026 года планируется отремонтировать 7,3 тысячи образовательных учреждений. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием "Единой России", Общероссийского народного фронта и руководителей регионов.

"Задача амбициозная и в федеральном бюджете на эти цели ежегодно предусмотрено по 66,9 млрд. рублей", - сказала вице-премьер. Она уточнила, что средства направляются как на проведение мероприятий по капитальному ремонту, так и на оснащение школ средствами обучения и воспитания.

В этом году капитальный ремонт начнется в 1,6 тысячи школ, причем - в 1,3 тысячи из них он завершится до начала следующего. Всего по итогам заявочной кампании, которая была проведена Минпросвещения, уже отобрано более 2 тысяч объектов в 80 регионах страны.

Голикова также напомнила, что с 2021 по 2024 год в рамках реализации национального проекта "Образование" в России должны построить не менее 1,3 тысячи новых школ. Из-за подорожания строительных материалов выделено дополнительное финансирование в размере 43,8 млрд рублей к 464 млрд рублей, предусмотренным ранее.

За последние три года контингент школьников увеличился почти на 750 тысяч детей, отмечает вице-премьер. "Существующие темпы ввода новых ученических мест позволяют нам обеспечивать доступность школьного образования, уже удалось ликвидировать третью смену для более чем 9 тысячи школьников", - заключила Голикова.