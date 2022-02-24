Зачем в лесах под Минском тоннами собирают сосновые шишки

Беларусь - крупнейшая в Европе "зеленая" держава. Более 40 процентов ее территории занято лесами, из которых почти 66 - ель и сосна. Но ту же сосенку еще надо вырастить! Вот почему специалисты даже зимой целыми тоннами собирают сосновые шишки. Извлекают из них семена и закладывают плантации сеянцев. Элитные белорусские семена хвойных деревьев пользуются большим спросом и у россиян. За секретами зимнего сбора шишек корреспонденты "СОЮЗа" отправились в лесные угодья Узденского района Минской области.

Александр Соловей: В этом году лесхоз наметил собрать не меньше 8,5 тонны шишек сосны и около двух тонн еловых.

Зеленая элита

С главным лесничим Узденского лесхоза Александром Соловьем держим курс на лесосеменную плантацию сосны обыкновенной, 22 гектара которой еще в 1980-х были заложены в районе аэродрома за деревней Кухтичи.

Оказывается, далеко не из каждого семечка можно получить, говоря словами профессионалов, качественный селекционный посадочный материал.

- Для этого и была заложена в несколько этапов плантация элитных сосен, - рассказывает по дороге к ней Александр Соловей. - Эти семена имеют лучший генотип, полученные от них сеянцы в процессе роста будут более устойчивы к заболеваниям и вредителям. Собранный урожай мы отправляем в Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр, где в результате сложного технологического процесса получают качественное улучшенное семя. Кстати, из него в нашем питомнике выращиваем сеянцы как для собственных нужд, так и на продажу. Ежегодно около 60 процентов новых насаждений от общего объема создания лесных культур, а это до 500 гектаров в год, на территории нашего лесхоза создаются из селекционного посадочного материала. Продукция питомника пользуется огромным спросом у коллег из различных регионов страны, есть интерес и у россиян. Выручка от питомника, где мы выращиваем не только здоровый будущий лес, но и множество видов декоративных культур, в прошлом году составила больше 110 тысяч белорусских рублей (три миллиона российских).

Запас не только у белки

В этом году лесхоз наметил собрать не меньше 8,5 тонны шишек сосны и около двух тонн ели. У каждого лесничества свой строгий план. Сбор шишек ведется не только на лесосеменной плантации, но и в других лесонасаждениях, в местах рубок. Добытые шишки перерабатываются в Лошанском лесничестве, где их очищают, калибруют, сушат, извлекают семена и отправляют на хранение в Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр.

"Выход" семян обычно составляет около одного процента. Это десять килограммов из одной тонны шишек. Работа, что и говорить, кропотливая, но и цена семян немалая. Один килограмм улучшенных семян можно реализовать минимум за 500 белорусских рублей (более 15 тысяч российских).

Далеко не из каждого семечка можно получить качественный селекционный посадочный материал. Да и богатый урожай сосна дает раз в 3-4 года

Для узденских лесоводов, поясняет Александр Соловей, главная задача - обеспечить семенами себя, а продажа - это по остаточному принципу. Сейчас в селекционно-семеноводческом центре у лесхоза хранится трехгодичный запас семян. Это важно, так как не каждый год бывает урожайным.

- Урожайность шишек мы оцениваем по балльной системе, - посвящает нас в свои секреты Александр Григорьевич. - В этом году урожайность не шибко радует, всего два балла. В прошлом была выше, собрали порядка 20 тонн. Обычно богатый урожай сосна дает раз в три-четыре года. Сезон заготовки традиционно начинается в конце ноября. Многое зависит от погоды, зимы у нас в последнее время стали капризные. При плюсовых температурах шишка начинает раскрываться и уже не годится для сбора. Наша плантация для своего назначения, образно говоря, уже преклонного возраста. Еще с десяток лет она послужит, но пора думать о новой.

Стандарт на высоте

Вот мы и на лесосеменной плантации. Глаз радуется: деревца здесь все одинаковые по высоте, с аккуратно подстриженными верхушками.

- Сосны специально кронируют, чтобы было легче собирать шишки, - поясняет главный лесничий. - Они рассажены так, чтобы свободно проходила техника. Ряды перепахивают, чтобы они не зарастали сорняками и кустарниками. Сорняки непосредственно под самими деревьями выкашивают мотокусторезами. От вредителей семена и шишки обрабатываются специальными растворами.

На плантации обычно работают лесники из лесничеств на закрепленных за ними участках, а также лесоводы питомника. С земли урожай собирают на нижних уровнях, а на верхних - с помощью специального подъемника либо со срезанных при кронировании ветвей. Люди здесь очень опытные. Например, лесник Узденского лесничества Николай, тоже по фамилии Соловей, рассказал, что трудится здесь с 2003 года.

- Шишка должна соответствовать стандарту, - говорит Николай. - Диаметр не меньше 1,6 сантиметра в самом широком месте, шишка должна быть крепкой, ровной, не поврежденной вредителями. Чтобы выполнить дневную норму при двухбалльной урожайности, надо собрать не менее 11,4 килограмма шишек. Работа трудная, требует сноровки и внимательности, но глаз уже наметан. Техника, конечно, задачу упрощает, но тут важно соблюдать меры безопасности.

Однако делу - время. Николаю предстоит еще набрать корзину отборных шишек. А нам пора в редакцию. Идя по заснеженной лесной тропинке, невольно обратил внимание, что пристально смотрю себе под ноги - как бы на крохотную сосенку не наступить...

Зеленая арифметика

Чтобы получить один килограмм сосновых шишек, нужно положить в корзину почти сто штук. Из одной крупной шишки можно "добыть" до грамма семян, а это - почти 180 семечек. Практически каждое из семечек может стать в будущем прекрасным здоровым деревом.