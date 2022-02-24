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На обратной стороне Луны нашли загадочные стеклянные сферы

Китайский луноход Yutu-2 сделал новое открытие на обратной стороне Луны. В этот раз панорамная камера аппарата засняла две маленькие цельные сферы из полупрозрачного стекла, лежавшего в грунте.

В академии наук Китая уже проанализировали объект. По словам ученых, такие шарики могут хранить информацию о составе мантии Луны и об ударных событиях. Статья с исследованием опубликована в журнале Science Bulletin.

Состав изучить не удалось, но, вероятно, сферы состоят из стекла - этот материал часто встречается на Луне. Он образуется, когда силикат подвергается воздействию высокой температуры. Стекло также является последствием вулканизма в прошлом и ударов метеоритов.

При этом, большая часть ранее найденного лунного стекла выглядит иначе. Шарики тоже встречались, однако, они были меньше миллиметра в диаметре, а эти - от 15 до 25 миллиметров. Крупные образцы до этого получала только миссия "Аполлон-16".

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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Новые сферы кажутся полупрозрачными и имеют стеклянный блеск. Их нашли рядом со свежими кратерами, что подтверждает теорию о том, что они образовались во время ударов метеоритами. Ученые не исключают и того, что сферы могли быть "выкопаны" при падении космических тел.

Наиболее вероятная версия происхождения, по словам научной группы, заключается в том, что шарики образовались из вулканического стекла, которое при ударе расплавилось и превратилось в шар. Явлению нашли земной аналог - тектиты. Это стеклянные фрагменты размером с гальку, которые также расплавляются, затвердевают в воздухе и формируются в шар во время падения.

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Фото: <a href="https://swsu.ru/news/media-studio/yuzgu-55-_na_puti_v_otkrytyy_kosmos/" rel="nofollow" target="_blank">Юго-Западный государственный университет</a>
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