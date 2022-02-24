На обратной стороне Луны нашли загадочные стеклянные сферы

🌖Chang'e-4 Yutu-2 lunar rover discovers translucent glass globules on far side of moon! Paper: https://t.co/2CU0vGfui7 pic.twitter.com/8Y15R7vWD9 — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) February 20, 2022

Китайский луноход Yutu-2 сделал новое открытие на обратной стороне Луны. В этот раз панорамная камера аппарата засняла две маленькие цельные сферы из полупрозрачного стекла, лежавшего в грунте.

В академии наук Китая уже проанализировали объект. По словам ученых, такие шарики могут хранить информацию о составе мантии Луны и об ударных событиях. Статья с исследованием опубликована в журнале Science Bulletin.

Состав изучить не удалось, но, вероятно, сферы состоят из стекла - этот материал часто встречается на Луне. Он образуется, когда силикат подвергается воздействию высокой температуры. Стекло также является последствием вулканизма в прошлом и ударов метеоритов.

При этом, большая часть ранее найденного лунного стекла выглядит иначе. Шарики тоже встречались, однако, они были меньше миллиметра в диаметре, а эти - от 15 до 25 миллиметров. Крупные образцы до этого получала только миссия "Аполлон-16".

Новые сферы кажутся полупрозрачными и имеют стеклянный блеск. Их нашли рядом со свежими кратерами, что подтверждает теорию о том, что они образовались во время ударов метеоритами. Ученые не исключают и того, что сферы могли быть "выкопаны" при падении космических тел.

Наиболее вероятная версия происхождения, по словам научной группы, заключается в том, что шарики образовались из вулканического стекла, которое при ударе расплавилось и превратилось в шар. Явлению нашли земной аналог - тектиты. Это стеклянные фрагменты размером с гальку, которые также расплавляются, затвердевают в воздухе и формируются в шар во время падения.