Европе стоит подумать о том, к чему могло привести обладание Киевом ядерным оружием. Об этом в эфире телеканала "Россия-24 заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, киевский режим договорился до того, что поставил вопрос, "в принципе заикнулся об обладании Украиной - вот той, которую сейчас мы видим, с неадекватными людьми у власти - об обладании ими ядерным оружием​​​. "Им (Европе, - прим. ред.) сейчас бы подумать, к чему бы это могло привести", - заключила Мария Захарова. Она также обратила внимание на то, как западные страны "накачали" Украину оружием за последние годы, и особенно за последние полгода.

Захарова также отметила, что утверждения Запада о том, что Москва отказалась садиться за стол переговоров и ведет себя агрессивно, представляют собой "абсолютное вранье". Россия предпринимала все возможные усилия - политические, дипломатические - для того, чтобы остановить войну и тем более не дать ей возможность перерасти в нечто более глобальное, подчеркнула официальный представитель российского МИД, которую цитирует РИА Новости.

В прошлую субботу, 19 февраля, Зеленский заявил о том, что может вывести страну из Будапештского меморандума, который запрещает Украине обогащать уран.

В своем обращении к нации президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что угроза Киева создать собственное ядерное оружие не является пустой бравадой. "У Украины есть советские заделы", - добавил российский лидер.