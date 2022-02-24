Захарова обвинила Запад в стремлении стравить страны бывшего СССР

Запад стремится накачать оружием постсоветские страны и стравить их между собой. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала РБК

"Они не намерены придерживаться собственных обещаний, у них другие планы в отношении нашей страны, у них другие планы в отношении постсоветского пространства. Их задача - накачать постсоветское пространство оружием, разместить тут по возможности базы, которые они уже размещали раньше, и дальше уже всех столкнуть", - отметила дипломат.

По ее мнению, это у Запада "не выйдет, не получится".

Ранее в эфире телеканала "Россия-24" Захарова обратила внимание на тот факт, что Запад совершенно не обеспокоился, когда власти Украины заявили о желании вновь завладеть ядерным оружием. А ведь это страна, которая разрывается от внутренних проблем. Но в таком состоянии ее в последние годы просто накачивали оружием. "Что им туда поставляли? В каком количестве туда поставляли и зачем? Ответ очевиден: чтобы это когда-то взорвалось", - указала дипломат.