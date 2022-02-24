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24.02.2022 17:57
Рубрика: В мире

Захарова: Россия ответит на санкции Запада

Текст: Юрий Когалов
Россия не оставит без ответа очередные санкции, введенные Западом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы будем реагировать так, как мы реагировали и до этого. Мы будем отвечать: зеркально, симметрично, асимметрично, как того потребует ситуация. Мы будем исходить из собственных интересов", - отметила дипломат, комментируя "размахивание" Европы очередным пакетом санкций. По ее словам, санкции готовились давно, и события в Донбассе стали только поводом.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Чем грозят России санкции США и Евросоюза

По мнению Захаровой, Западу надо было больше думать о том, к чему может привести появление ядерного оружия у государства, которое разрывается от внутренних проблем и у власти в котором находятся неадекватные люди.

Представитель МИД РФ также обратила внимание распространяемые Западом обвинения, будто Москва отказалась садиться за стол переговоров. "Это вранье абсолютное, Россия действует последовательно. Те, кто считает, что война, как они это называют, началась сегодня, безбожно врут. Война идет уже восемь лет, и восемь лет Россия предпринимала все возможные усилия - политические, дипломатические - для того, чтобы ее остановить и тем более не дать ей возможность перерасти в нечто более глобальное", - отметила дипломат, добавив, что именно страны Запада закрыли все опции для переговорного процесса.

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