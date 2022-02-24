Захарова: Спецоперация РФ является не началом войны, а ее предотвращением

Специальная военная операция РФ на Украине не является началом войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала НТВ в четверг. Действия РФ в Донбассе направлены на пресечение глобального противостояния и завершение боевых действий.

"Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которое может или могло бы привести к глобальному военному противостоянию, и окончание той войны, которая велась [в Донбассе]", - сказала дипломат.

По ее словам, кровопролитная война с потерями среди гражданского населения шла на территории Донбассе восемь лет. Противостояние осуществлялось на всех фронтах: санкционном, психологическом и информационном. "На нас давили санкциями, на информационном фронте - когда в отношении нас вбрасывали такие чудовищные фейки, что даже ни в одном учебнике об этом нельзя было прочитать, психологическая война - когда в том числе наш народ, наших граждан, нашу элиту пытались друг с другом стравить и так далее", - пояснила Захарова.

В четверг президент России Владимир Путин обратился к нации с сообщением о начале проведения спецоперации на Украине на фоне обострения ситуации в Донбассе. 21 февраля Россия приняла решение признать суверенитет ДНР и ЛНР, с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.