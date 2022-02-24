Захарова: Запад проработал санкции против РФ задолго до ситуации с Украиной

Запад разрабатывал свои санкции против России задолго до обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала".

"Санкции были проработаны задолго до нынешней ситуации, они прорабатывались каждый месяц", - отметила дипломат, комментируя введение ограничений в отношении российских банков, Nord Stream 2 AG, депутатов Госдумы, ограничение доступа государства и правительства к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с ЛНР и ДНР.

По ее словам, ориентироваться на реакцию западных стран относительно событий на Украине бесполезно и даже вредно. Они неоднократно обманывали власти России, вводили в заблуждение. Поэтому действовать Москва будет исходя из реальности, а не из того, что там заявляют.

Дипломат также обратила внимание на позицию США, отказавшихся вести переговоры по гарантиям безопасности. "Вчера эти переговоры закрыли американцы, отказавшись от дальнейших обсуждений по дипломатическим каналам и вопросов глобальной безопасности, и ситуации вокруг Украины", - указала Захарова. Впрочем, как ранее она уже замечала, отмены российско-американских встреч на высшем уровне случались еще до 2014 года, равно как и вводились санкции под различным предлогами.