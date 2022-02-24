Заявления о мощной украинской системе ПВО оказались мифом

Западные и украинские эксперты долгое время пытались представить противовоздушную оборону Украины как мощную и многочисленную силу. Чтобы подтвердить эти утверждения, командование ВСУ время от времени проводили на своих полигонах демонстрационные стрельбы, в том числе по беспилотным мишеням.

Однако специалисты, разбирающиеся в теме, отмечали, что на самом деле у этого рода войск имеются значительные и в то же время практически неисправимые в существующих реалиях проблемы. Это, прежде всего, морально и технически устаревшая материальная часть и недостаточная квалификация персонала.

Действительно, в наследство от Советской армии осталось большое количество современных на то время зенитно-ракетных комплексов. Однако, прошло уже более трех десятков лет, и подавляющему большинству из этих образцов место, в лучшем случае, в музеях, ведь даже на упомянутых выше стрельбах практически не было случаев, чтобы какая-то часть запускаемых ракет не взрывалась при стартах.

Сообщалось, что ВСУ обладают внушительным парком С-300, на деле это комплексы модификаций ПТ и ПС. Первый был принят на вооружение еще в 1978-м, а второй в 1982 году. Их ракеты давно уже выработали ресурсы, а электронная начинка порядком устарела.

Предприятия военно-промышленного комплекса пытались проводить восстановительные работы, но даже по признанию самой украинской стороны, эффективность того, что было сделано, являлось не слишком высокой.

Не в лучшем состоянии находятся и комплексы С-300В1 и "Тор", которые на долгое время выводились из эксплуатации, а потом снова были отправлены в войска.

Значительные проблемы и у войсковой ПВО, в частности с ЗРК Бук-М1, "Оса-АКМ", "Стрела-10". Чтобы как-то дополнить парк этой техники, года три назад предпринимались попытки снять с хранения совсем уж старые "Кубы" и С-125. Говорили даже о возможном возвращении дальнобойных С-200, но, судя по всему, особых успехов в этом направлении достигнуто не было.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что все средства ПВО вооруженных сил Украины подавлены, а военная инфраструктура украинских авиабаз выведена из строя.