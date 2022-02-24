Минобороны РФ: Средства противовоздушной обороны Украины подавлены

Украинские пограничники не оказывают никакого сопротивления российским подразделениям. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там подчеркнули, что все средства ПВО вооруженных сил Украины подавлены, а военная инфраструктура украинских авиабаз выедена из строя. В Минобороны также опровергли информацию о якобы сбитом над Украиной российском самолете, которую распространили ряд зарубежных СМИ. "Она не соответствует действительности", - заявили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что не наносят артиллерийских ударов по городам Украины.