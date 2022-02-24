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24.02.2022 08:05
Рубрика: Власть

Минобороны РФ: По городам Украины не наносятся удары

Текст: Александр Степанов
Российские Вооруженные силы высокоточными средствами поражения выводят из строя военную инфраструктуру Украины. В первую очередь это - военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости

Там особо подчеркнули, что никаких ракетных, артиллерийских ударов по украинским городам не наносится. В военном ведомстве заявили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что заявление Зеленского о возможности и желании Киева вернуть себе статус ядерной страны является крайне опасным. Он отметил, что у Украины есть оборудование и технологии, которые имеют возможности "гораздо большие, чем у Ирана и Северной Кореи".

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Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Украина Специальная военная операция в Донбассе

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