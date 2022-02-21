Шойгу: У Украины есть возможности создать ядерное оружие и его носители

"Хотел бы обратить внимание членов Совбеза на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной, не буду говорить державы… страны. Это крайне опасно по нескольким причинам. Во-первых, за долгие годы советской власти и пребывания в составе СССР там были созданы возможности по созданию такого оружия. И не только оружия, но и его носителей", - пояснил Шойгу.

"Если упомянуть о том, что ядерное тактическое оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал уже (комплекс, - прим. "РГ") "Точку-У", на который оно совершенно спокойно ставится", - уточнил министр обороны РФ.

Сергей Шойгу подчеркнул, что у Украины есть оборудование, технологии и специалисты, которые имеют возможности "гораздо большие, чем у Ирана и Северной Кореи". Министр напомнил, что именно об этих странах говорят со всех уровней и занимаются соглашениями о том, чтобы они были денуклиаризированны. Тогда как со стороны Украины угроза гораздо опасней.

Накануне "РГ" сообщала, что глава Украины в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности объявил о готовности отказаться от Будапештского меморандума, гарантирующего неядерный статус Украины. Что, по его словам, может в перспективе привести к появлению у Киева ядерного оружия.