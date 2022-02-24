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24.02.2022 18:11
Рубрика: В мире

Запад критикует спецоперацию РФ, понимая, что она бросает вызов его военному доминированию

Текст: Сергей Костин
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8689)
Страны Запада ожидаемо негативно отреагировали на специальную военную операцию России на Украине. В четверг США и Евросоюз планировали объявить о введении новых широких санкций против Москвы, а также о переброске дополнительных военных средств на восточный фланг НАТО.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Но очевидно, что в более широком смысле речь идет даже не столько о судьбе Украины, сколько о будущем архитектуры безопасности в Европе. Москва не первое десятилетие сигнализировала о том, что рассматривает приближение военной инфраструктуры НАТО к своим границам, включая военное освоение альянсом территории Украины, как угрозу своей национальной безопасности. Россия также выступала против разрушения американцами международной правовой системы, включая вторжение в Ирак, бомбежки Сирии. В конце прошлого года в Вашингтон и Брюссель были направлены проекты договоров по гарантиям безопасности, в которых Москва предельно четко доводила свои озабоченности и предлагала пути их решения.

Захарова: Россия ответит на санкции Запада

Но Вашингтон и его союзники после окончания "холодной войны" уверовали в то, что находятся "по правильную сторону истории", поэтому оставались глухи к этим сигналам и отказывали Москве в праве на собственные интересы. Североатлантический альянс принимал все новых членов. В нарушение Основополагающего акта Россия - НАТО от 1997 года на их территории создавались базы и склады вооружений, размещались войска на якобы ротационной, а на деле - постоянной основе. А в последние недели США, Великобритания и другие члены НАТО ударными темпами вооружали Украину. США также упорно игнорировали нормы международного права, по своему усмотрению развязывая конфликты по всему миру. Наконец, ключевые предложения Москвы по гарантиям безопасности был проигнорированы.

Вашингтон и его союзники после окончания "холодной войны" уверовали в то, что находятся "по правильную сторону истории"

Россию не слушали, а за каждый ее самостоятельный шаг, который оспаривал глобальное доминирование Запада, стремились наказать, сломать, принудить к повиновению и отказу от своих интересов. Россия записана главным противником в военных доктринах США и НАТО. Россию обвиняют в нарушении международных норм, но Америка давно растоптала сложившийся после Второй мировой войны порядок и насаждала новый, основанный на праве силы.

Цели специальной военной операции на Украине - купировать часть исходивших оттуда для России угроз. В том числе - добиться демилитаризации Украины, исключить освоение ее территории натовцами и размещение там их ударных вооружений. Очевидно, Запад попытается ответить изоляцией России, как это уже происходило и ранее.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Чем грозят России санкции США и Евросоюза

Но сегодняшний мир не ограничивается Америкой и Европой. Поддержку линии России на слом доминирования Запада оказывал Китай, а также другие страны.

Возмущение Запада действиями России вызвано и еще одним фактором. С 2014 года США ежегодно выделяли более 250 миллионов долларов только на военную помощь Украине, а за последние недели передали ей вооружений на сумму свыше 600 миллионов долларов. Вашингтон хвастался и тем, что вложил более 5 миллиардов долларов в смену власти на Украине в 2014 году, в результате которой американцы фактически взяли эту страну под свое управление и превратили в форпост давления на Россию. И, конечно, сегодня странам Запада не хочется терять те многомиллиардные вложения, которые за последние годы были сделаны в Украину, в том числе в ее военную инфраструктуру.

Между тем

Немецкий таблоид Bild заретушировал на своих страницах рекламу "Газпрома" на футболках футбольного клуба "Шальке 04" в Лиге чемпионов. Вместо этого газета наложила на изображения коллаж, где логотип российской компании закрывает надпись в поддержку Украины. Опрошенные эксперты "РГ" не сомневаются, что налицо политическая и даже идеологическая кампания, в которой немецкие СМИ примешали политику к спорту и коммерческим отношениям. С одной стороны, они могут переступать любые границы, ссылаясь на "свободу слова". С другой, "мейнстримовские" издания редко пропускают альтернативные точки зрения, что иначе как цензурой назвать сложно. "Речь не о коммерческой подоплеке", - поделился мнением с "РГ" специалист по коммерческому праву, СМИ и рекламе. "По логике, "Шальке" должен высказать свои претензии Bild, но уверен, что клуб этого делать не станет. Любой немец знает: с кем с кем, а с Bild лучше вообще не связываться", - заключил собеседник "РГ".

Подготовила Анна Журавлева

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