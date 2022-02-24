Зеленский: Украина разрывает дипотношения с Россией

Власти Украины приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - заявил он на брифинге.

В то же время он фактически объявил амнистию для всех преступников, которые возьмут в руки оружие и отправятся воевать в Донбасс. "Мы снимем санкции со всех граждан Украины решением Совета национальной безопасности и обороны, которые готовы с оружием в руках защищать наше государство", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина уже выдает оружие "всем желающим" повоевать.