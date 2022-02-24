Журналист Daily Mail Питер Хитченс написал о том, как Запад сделал из России врага

Новости

Басурин: ДНР наносит удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения 08:47
Путин призвал украинских военных сложить оружие 08:42
Росавиация: Аэропорты в 12 городах юга России приостановили работу 08:36
Аэропорты Волгограда и Астрахани отменили рейсы 08:35
Ростовский аэропорт Платов закрыл прием самолетов 08:10
Московская биржа приостановила торги 08:06
Нефть Brent подорожала до 102 долларов впервые с сентября 2014 года 07:41
Небензя: Киев не услышал призывы прекратить провокации против ДНР и ЛНР 07:36
Доллар и евро на бирже подскочили на 3 рубля на новостях об операции в Донбассе 07:25
Путин: Военная машина НАТО приближается к границам России вплотную 07:17
В воздушном пространстве Украины ограничены полеты гражданских самолетов 06:55
Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе 06:12
Власти Канады отменили введенный из-за протестов режим ЧС 05:54
Хабаровский край развернет ПВР для беженцев из ЛНР и ДНР 05:41
Трое сирийских военных погибли в результате воздушных атак Израиля 05:38
На Чукотке бездомная собака покусала семилетнюю девочку 05:30
Экс-главу антикоррупционного управления УМВД Приамурья задержали за взятку 05:30
Метель и ураганный ветер нарушили транспортное сообщение на Чукотке 05:02
Эксперт Роспотребнадзора: Доля варианта "омикрона" ВА.2 медленно растет 04:47
В ДНР сообщили об обстреле окраины Донецка 04:22
В Подмосковье приземлился самолет с 14 российскими детьми, вывезенными из Сирии 03:52
У жителя Приморья нашли шкуру тигра 03:52
Премьер Финляндии: Вопросы о вступлении в НАТО не решаются в спешке 03:27
В ряде районов Донецка возникли перебои в работе мобильной связи 02:51
Аэропорты Харькова и Днепра приостановили работу до утра 24 февраля 02:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
24.02.2022 08:41
Рубрика: В мире

Журналист Daily Mail Питер Хитченс написал о том, как Запад сделал из России врага

Текст: Ариадна Рокоссовская
Британский журналист и писатель Питер Хитченс, бывший корреспондентом в Москве и Вашингтоне, опубликовал статью в Daily Mail, в которой назвал вещи своими именами. Его текст, озаглавленный "Почему я обвиняю высокомерный и недальновидный Запад: наша реакция на этот кризис на Украине заключалась в недоверии и оскорблениях, а также в откровенных попытках ухудшить ситуацию" занял целую полосу в номере, вышедшем в среду.
Фото: duma.gov.ru Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

"Мы были полными дураками. Мы вели себя с Россией поразительной глупо. Теперь мы за это расплачиваемся. У нас был шанс сделать ее союзником, другом и партнером. Вместо этого мы превратили ее во врага, оскорбив великую и гордую страну жадностью, необоснованным высокомерием, цинизмом, презрением и недоверием. Мне приходится терпеливо слушать, часто по нескольку раз в день, как люди - обычно вполне рассудительные и разумные - с яростью обрушиваются на Россию и русских. Когда-то я был таким же, как они. У меня было обычное для многих западных людей предубеждение в отношении России. Но, к счастью, теперь я не такой. Я жил в России, я узнал русских как друзей. Я научился различать, что русское, а что коммунистическое. И я увидел то, что большинство людей не увидит никогда, - поворотное событие в истории, когда мир можно было изменить к лучшему".

Путин: Военная машина НАТО приближается к границам России вплотную

Хитченс признается: "День, когда в Москве умер коммунизм, был одним из самых радостных моментов в моей жизни". Он вспоминает события 1991 года, когда члены ГКЧП пытались осуществить путч, а "советский лидер-реформатор Михаил Горбачев был заключен в своем загородном доме в Крыму". "Танки с накрененными стволами и гусеницами, превращающими дорожное покрытие в пыль, с рычанием неслись по моей величественной московской улице в утреннем свете. Это не была какая-то старая кинохроника. Я был там", - рассказывает Хитченс. "Потом так же быстро танки развернулись и исчезли, путчисты потеряли самообладание и разбежались, одурманенные водкой и страхом, и все было кончено". Журналист вспоминает, что небо тогда стало чище и ярче, люди выглядели не подавленными, а счастливыми.

Но нужно было найти какой-то способ управления этой огромной страной, "в которой больше не работали идеи и заклинания". "Какая возможность для богатого, стабильного, хорошо управляемого Запада прийти на помощь. Разве, благодаря Плану Маршалла, не была возрождена и восстановлена разрушенная после Второй мировой войны Западная Европа? Разве Великобритания и другие "оккупационные" державы не обязались принести демократию, свободу и верховенство права в поверженную Германию? Разве это не было подходящим моментом, чтобы проявить столь же замечательное великодушие и дальновидность? Нет, не было. Вместо этого была спущена свора кричащих о свободном рынке дельцов с Запада, которые быстро нашли себе союзников среди мошенников и опытных коррупционеров, многие из которых были высокопоставленными коммунистическими чиновниками, бросившимися их эксплуатировать и дурачить. В это же время была введена формальная "демократия" - то есть были выборы, которые, конечно, фальсифицировались за большие деньги. А для россиян, чьи сбережения испарились, которых выселили из их домов бандиты, потерявших работу и пенсии, демократия стала бранным словом", - напоминает Хитченс.

Александр Рар: Сейчас Запад будет делать из России врага

По его мнению, людей и правительства, которые сегодня обвиняют Владимира Путина, не беспокоили проступки его предшественника Бориса Ельцина, который при этом "позволил Западу продолжать разграблять российскую экономику и, самое главное, не протестовал против унижения его страны продолжающейся экспансией НАТО на восток Европы". Британец напоминает, что блок был "откровенно антироссийским союзом" и спрашивает: "А против кого еще он был направлен?" "Дело было не только в том, что Запад обещал этого не делать, как теперь с красноречиво свидетельствуют многочисленные документы. Дело в том, что это было глупостью, которая привела к кризису, от которого, как утверждалось, нас и защищали".

"Несмотря на нынешнюю антипутинскую истерию, я твердо убежден, что кризис, с которым мы сегодня столкнулись, лидеры Запада создали буквально из воздуха. Я также полагаю, что многие из них - по разным причинам - настолько легкомысленны, что им нравится сама возможность вставать в позу и угрожать, и они не понимают, что это смертельно серьезно. Намеками, мольбами, публичными выступлениями и личными просьбами Россия годами призывала нас проявить к ней элементарное уважение. Нашим ответом было недоверие и оскорбления, а также вопиющие попытки ухудшить ситуацию на Украине и в Грузии, - двух невероятно опаснейших очагах напряженности, где легко может начаться настоящая война", - пишет журналист. Свою статью он заканчивает предупреждением: "Я считаю, что люди на Западе должны очень хорошо подумать, прежде чем ступить на путь нового трагического раздела Европы. Этого вполне можно избежать. Это нам ничего не даст. И из-за этого мы можем потерять все".

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Путин призвал украинских военных сложить оружие
Росавиация: Аэропорты в 12 городах юга России приостановили работу
Московская биржа приостановила торги
В ДНР сообщили об обстреле окраины Донецка
Эксперт Роспотребнадзора: Доля варианта "омикрона" ВА.2 медленно растет
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений