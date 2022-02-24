Журналист Daily Mail Питер Хитченс написал о том, как Запад сделал из России врага

"Мы были полными дураками. Мы вели себя с Россией поразительной глупо. Теперь мы за это расплачиваемся. У нас был шанс сделать ее союзником, другом и партнером. Вместо этого мы превратили ее во врага, оскорбив великую и гордую страну жадностью, необоснованным высокомерием, цинизмом, презрением и недоверием. Мне приходится терпеливо слушать, часто по нескольку раз в день, как люди - обычно вполне рассудительные и разумные - с яростью обрушиваются на Россию и русских. Когда-то я был таким же, как они. У меня было обычное для многих западных людей предубеждение в отношении России. Но, к счастью, теперь я не такой. Я жил в России, я узнал русских как друзей. Я научился различать, что русское, а что коммунистическое. И я увидел то, что большинство людей не увидит никогда, - поворотное событие в истории, когда мир можно было изменить к лучшему".

Хитченс признается: "День, когда в Москве умер коммунизм, был одним из самых радостных моментов в моей жизни". Он вспоминает события 1991 года, когда члены ГКЧП пытались осуществить путч, а "советский лидер-реформатор Михаил Горбачев был заключен в своем загородном доме в Крыму". "Танки с накрененными стволами и гусеницами, превращающими дорожное покрытие в пыль, с рычанием неслись по моей величественной московской улице в утреннем свете. Это не была какая-то старая кинохроника. Я был там", - рассказывает Хитченс. "Потом так же быстро танки развернулись и исчезли, путчисты потеряли самообладание и разбежались, одурманенные водкой и страхом, и все было кончено". Журналист вспоминает, что небо тогда стало чище и ярче, люди выглядели не подавленными, а счастливыми.

Но нужно было найти какой-то способ управления этой огромной страной, "в которой больше не работали идеи и заклинания". "Какая возможность для богатого, стабильного, хорошо управляемого Запада прийти на помощь. Разве, благодаря Плану Маршалла, не была возрождена и восстановлена разрушенная после Второй мировой войны Западная Европа? Разве Великобритания и другие "оккупационные" державы не обязались принести демократию, свободу и верховенство права в поверженную Германию? Разве это не было подходящим моментом, чтобы проявить столь же замечательное великодушие и дальновидность? Нет, не было. Вместо этого была спущена свора кричащих о свободном рынке дельцов с Запада, которые быстро нашли себе союзников среди мошенников и опытных коррупционеров, многие из которых были высокопоставленными коммунистическими чиновниками, бросившимися их эксплуатировать и дурачить. В это же время была введена формальная "демократия" - то есть были выборы, которые, конечно, фальсифицировались за большие деньги. А для россиян, чьи сбережения испарились, которых выселили из их домов бандиты, потерявших работу и пенсии, демократия стала бранным словом", - напоминает Хитченс.

По его мнению, людей и правительства, которые сегодня обвиняют Владимира Путина, не беспокоили проступки его предшественника Бориса Ельцина, который при этом "позволил Западу продолжать разграблять российскую экономику и, самое главное, не протестовал против унижения его страны продолжающейся экспансией НАТО на восток Европы". Британец напоминает, что блок был "откровенно антироссийским союзом" и спрашивает: "А против кого еще он был направлен?" "Дело было не только в том, что Запад обещал этого не делать, как теперь с красноречиво свидетельствуют многочисленные документы. Дело в том, что это было глупостью, которая привела к кризису, от которого, как утверждалось, нас и защищали".

"Несмотря на нынешнюю антипутинскую истерию, я твердо убежден, что кризис, с которым мы сегодня столкнулись, лидеры Запада создали буквально из воздуха. Я также полагаю, что многие из них - по разным причинам - настолько легкомысленны, что им нравится сама возможность вставать в позу и угрожать, и они не понимают, что это смертельно серьезно. Намеками, мольбами, публичными выступлениями и личными просьбами Россия годами призывала нас проявить к ней элементарное уважение. Нашим ответом было недоверие и оскорбления, а также вопиющие попытки ухудшить ситуацию на Украине и в Грузии, - двух невероятно опаснейших очагах напряженности, где легко может начаться настоящая война", - пишет журналист. Свою статью он заканчивает предупреждением: "Я считаю, что люди на Западе должны очень хорошо подумать, прежде чем ступить на путь нового трагического раздела Европы. Этого вполне можно избежать. Это нам ничего не даст. И из-за этого мы можем потерять все".