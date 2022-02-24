Новости

Захарова: Эвакуация российских дипломатов из Украины завершилась ночью 16:31
СК предупредил об ответственности за проведение и участие в несанкционированных акциях 16:28
Мирошник: Операция по принуждению к миру была вынужденной 16:28
ФМБА продолжит испытания препарата от осложнений при ковиде 16:22
Самым малочисленным народом России оказались кереки 16:08
ВСУ расстреляли пять солдат, пытавшихся перейти на сторону ЛНР 15:52
Климов надеется, что виновные в преступлениях в Донбассе понесут ответственность 15:50
В Совфеде оценили перспективы диалога в нормандском формате 15:43
Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации 15:39
К 350-летию со дня рождения Петра I о нем снимают анимационный фильм 15:38
Басурин: Нацполиция и СБУ по Донецкой области спешно эвакуируются 15:34
Басурин: Наступление в Донецкой области идет по плану 15:34
Минтранс: "Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы для вывоза людей из Сочи 15:33
Пять человек погибли при падении самолета ВСУ в Киевской области 15:30
Экс-помощник министра обороны Украины призвал ВСУ снести преступный киевский режим 15:26
Москалькова: Население Донбасса подвергалось геноциду 15:24
Песков рассказал о сроках спецоперации России на Украине 15:24
На границе Брянской области с Украиной произошла стрельба 15:22
Meta разработает универсальный переводчик для своей метавселенной 15:17
Зюганов - украинцам: Давайте вместе выгоним киевскую свору 15:14
Сотовые операторы в США начали отключать сети 3G 15:10
ФСБ: Украинские пограничники покинули места службы на границе с Россией 15:09
Песков назвал эмоциональной реакцию рынков на спецоперацию 15:06
Песков спрогнозировал реакцию граждан России на спецоперацию на Украине 15:06
Песков пояснил значение "демилитаризации" Украины 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
24.02.2022 15:14
Рубрика: Власть

Зюганов - украинцам: Давайте вместе выгоним киевскую свору

Текст: Татьяна Замахина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал украинцев объединиться и выгнать "свору", засевшую в Киеве. Об этом он заявил, комментируя начало специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Песков заявил о неприменимости слова "оккупация" к действиям России

Политик подчеркнул, что коммунисты понимают и поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции. "Оно, прежде всего, направлено на обеспечение безопасности, утверждение мира на многострадальной украинской земле, прежде всего, в Донбассе", - сказал Зюганов журналистам.

"Сегодня момент истины, принято очень сложное и ответственное решение, - заявил политик. - Я бы хотел обратиться к народу Украины. Давайте вместе сейчас сплотимся и выгоним эту свору, которая села в Киеве и уродует вашу жизнь, не дает нам спокойно дружить и мирно развиваться".

Совфед ранее дал разрешение на использование Вооруженных сил РФ за рубежом. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам сообщил, что принято решение о специальной военной операции в отношении Украины. Он пояснил, что ситуация требует решительных мер. Вся ответственность за кровопролитие, подчеркнул Владимир Путин, будет на совести киевского режима. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие. Он также отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

В Минобороны обратили внимание, что гражданскому населению ничего не угрожает. Согласно заявлению министерства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве впоследствии заявили, что, по данным разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

Власть Работа власти Партии КПРФ Специальная военная операция в Донбассе

Главное сегодня

Специальная военная операция в Донбассе
Путин обратился с телеобращением к россиянам. Главное
Песков рассказал о сроках спецоперации России на Украине
Два российских гражданских судна в Азовском море атаковали ракетами
Банк России повысил курсы доллара и евро более чем на 6 рублей
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД