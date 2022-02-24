Зюганов - украинцам: Давайте вместе выгоним киевскую свору

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал украинцев объединиться и выгнать "свору", засевшую в Киеве. Об этом он заявил, комментируя начало специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины.

Политик подчеркнул, что коммунисты понимают и поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции. "Оно, прежде всего, направлено на обеспечение безопасности, утверждение мира на многострадальной украинской земле, прежде всего, в Донбассе", - сказал Зюганов журналистам.

"Сегодня момент истины, принято очень сложное и ответственное решение, - заявил политик. - Я бы хотел обратиться к народу Украины. Давайте вместе сейчас сплотимся и выгоним эту свору, которая села в Киеве и уродует вашу жизнь, не дает нам спокойно дружить и мирно развиваться".

Совфед ранее дал разрешение на использование Вооруженных сил РФ за рубежом. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам сообщил, что принято решение о специальной военной операции в отношении Украины. Он пояснил, что ситуация требует решительных мер. Вся ответственность за кровопролитие, подчеркнул Владимир Путин, будет на совести киевского режима. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие. Он также отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

В Минобороны обратили внимание, что гражданскому населению ничего не угрожает. Согласно заявлению министерства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве впоследствии заявили, что, по данным разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.