Минобороны РФ: Военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции

Новости

Захарова предложила Великобритании "отдохнуть" от помощи Украине 11:53
В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино 11:53
РФС и РПЛ прорабатывают вопрос проведения матчей 19-го тура 11:52
Миронов: Путин принял единственно возможное решение для защиты населения РФ 11:50
В ДНР предупредили о подготовке ВСУ терактов в Мариуполе и Авдеевке 11:44
В Белгородской области зафиксировали 6 случаев разрушений из-за снарядов 11:37
Лукашенко: Обстановка у западных и южных границ Беларуси резко изменилась 11:35
Пасечник: ЛНР готова принять беженцев с Украины 11:34
МИД КНР: Россия не нуждается в военной поддержке Китая на Украине 11:29
Энергетики ввели режим повышенной готовности в четырех регионах ЦФО 11:27
ЦБ запретил короткие продажи на финансовом рынке 11:23
Пасечник: Задачей ЛНР является освобождение своих территорий 11:21
Падение фондового рынка РФ более чем на 20% изменило режим торгов на Мосбирже 11:20
Басурин заявил, что сбитый беспилотник Bayraktar был оснащен боевыми ракетами 11:17
Курские власти отменили QR-коды 11:16
Милиция ДНР: Большая группировка украинских военных не сложила оружие 11:14
Басурин заявил, что не видел российских военных в ДНР 11:11
За ночь и утро населенные пункты ДНР подверглись обстрелам ВСУ почти 20 раз 11:08
ЦБ продлил мораторий на переоценку стоимости ценных бумаг 11:00
Истребитель ВВС Украины сбежал в Румынию 11:00
Пушилин заявил о скором освобождении городов Донбасса 10:55
Власти ДНР готовы предоставить гуманитарный коридор украинским военным 10:54
ЛНР: Украинские силовики массово отказываются выполнять приказы командования 10:41
Власти ЛНР сообщили о двух сбитых украинских Су-24 10:39
Во Внуково попросили пассажиров южных рейсов не приезжать в аэропорт 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
24.02.2022 11:15
Рубрика: В мире

Минобороны РФ: Военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции

Текст: Александр Степанов
В Министерстве обороны РФ заявили, что, по данным разведки, военнослужащие Украинских Вооруженных сил массово покидают занимаемые позиции. Они бросают свое вооружение.
Фото: Anatolii STEPANOV / AFP Фото: Anatolii STEPANOV / AFP
Фото: Anatolii STEPANOV / AFP

Как подчеркнули в военном ведомстве, позиции украинских военных, которые сложили оружие, ударам со стороны российской армии не подвергаются.

Там отметили, что российские военные не наносят удары по украинским городам, поэтому мирным жителям ничего не угрожает.

Высокоточное оружие выводит из строя только военную инфраструктуру Украины, а также объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы и авиацию Украинских вооруженных сил.

В Минобороны РФ заявили, что слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины Залужного, который заявил о якобы потерях российских самолетов и бронетехники являются полным враньем.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что украинские пограничники не оказывают никакого сопротивления российским подразделениям.

Власти ДНР готовы предоставить гуманитарный коридор украинским военным
В мире экс-СССР Украина Правительство Минобороны Специальная военная операция в Донбассе

Главное сегодня

Специальная военная операция в Донбассе
Путин обратился с телеобращением к россиянам. Главное
В Москве задержано и отменено около 200 авиарейсов
Курс доллара на бирже преодолел рекордные 87 рублей
МИД КНР: Россия не нуждается в военной поддержке Китая на Украине
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений