Минобороны РФ: Военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции

Как подчеркнули в военном ведомстве, позиции украинских военных, которые сложили оружие, ударам со стороны российской армии не подвергаются.

Там отметили, что российские военные не наносят удары по украинским городам, поэтому мирным жителям ничего не угрожает.

Высокоточное оружие выводит из строя только военную инфраструктуру Украины, а также объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы и авиацию Украинских вооруженных сил.

В Минобороны РФ заявили, что слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины Залужного, который заявил о якобы потерях российских самолетов и бронетехники являются полным враньем.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что украинские пограничники не оказывают никакого сопротивления российским подразделениям.