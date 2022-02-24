Минобороны: РФ не наносит никаких ударов по украинским городам

Россия не наносит никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Об этом заявили в министерстве обороны России.

Там особо подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

В ведомстве заявили, что с помощью высокоточных средств поражения выводится из строя украинская военная инфраструктура, объекты ПВО, аэродромы и авиация.

Между тем представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что сейчас идут бои по всей линии соприкосновения в ДНР. Он призвал украинских военнослужащих сдаваться.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой является защита жителей Донбасса.