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24.02.2022 09:11
Рубрика: Власть

Минобороны: РФ не наносит никаких ударов по украинским городам

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Россия не наносит никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Об этом заявили в министерстве обороны России.

Там особо подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Специальная военная операция в Донбассе. Онлайн-трансляция

В ведомстве заявили, что с помощью высокоточных средств поражения выводится из строя украинская военная инфраструктура, объекты ПВО, аэродромы и авиация.

Между тем представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что сейчас идут бои по всей линии соприкосновения в ДНР. Он призвал украинских военнослужащих сдаваться.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой является защита жителей Донбасса.

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