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Рубрика: В мире

Басурин: ДНР наносит удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения

Текст: Надежда Ермолаева

В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, военные ДНР наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины, используя все доступные средства поражения.

Басурин призвал украинских военных сдаться.

Президент России Владимир Путин в четверг рано утром заявил о своем решении в ответ на обращение руководителей ЛНР и ДНР провести специальную военную операцию. В настоящий момент, как сообщает минобороны России, российские военные высокоточными средствами выводят из строя военную инфраструктуру. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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