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Рубрика: Экономика

Административная нагрузка на малый бизнес будет снижена

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Административная нагрузка на малый бизнес будет снижена. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении соответствующие поправки в КоАП, подготовленные Минэкономразвития и Корпорацией МСП. Одна из предложенных мер - "предупреждение" вместо штрафа за впервые совершенное правонарушение. Второе новшество - защита малых предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) от непосильных штрафов: таким юрлицам будет назначаться то же наказание, что и индивидуальным предпринимателям. Третье - запрет на одновременное привлечение к ответственности бизнеса и наемных работников: если предприниматель сделал все, что требует закон, чтобы не допустить правонарушения, то наказание в таких случаях несет сам работник. И четвертое - запрет на суммирование штрафов: если контроль обнаружит неоднократное нарушение одной и той же статьи, для МСП и СОНКО будет назначаться одна, но максимальная санкция.

Сокращение административной нагрузки - один из основных способов оказать малому бизнесу поддержку. Когда началась пандемия, правительство ввело мораторий на проведение проверок с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, который затем был продлен до конца 2021 года. Но маховик проверок не может работать на холостом ходу, он должен кого-то затягивать в свои жернова, так устроена система. И едва ли можно сказать, что в отношении малого и среднего бизнеса этот маховик сбавил обороты. По заказу Тинькофф Банка в марте 2021 года были опрошены более 7 тысяч малых предпринимателей. Аналогичный опрос проходил и годом ранее, в феврале 2020 года. Так вот, за год число проверок выросло: в 2020 году о проверках один раз в квартал заявили 8 процентов предпринимателей, а в 2021 году - уже 18 процентов. Выросло и число ежегодных проверок: в 2019-2020 годах о них говорили 17 процентов предпринимателей, а в 2021 году - 35 процентов представителей малого бизнеса и 40 процентов среднего.

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Несмотря ни на что деловая активность малого и среднего бизнеса показала в 2021 году некоторый рост. Это выяснилось после опроса, проведенного в ходе совместного исследования экспертами "ОПОРЫ России", Промсвязьбанка и агентства Magram Market Research. Опрос проводился среди 1,8 тыс. компаний с фиксацией таких компонентов деловой активности, как продажи, кадры, инвестиции, финансовая доступность. В частности, с 9 до 6 процентов уменьшилась доля коммерческих предприятий, планирующих сокращать персонал, и на 2 процента увеличилось число компаний, намеренных расширять инвестиции. Дальнейшее восстановление бизнеса во многом будет связано с доступностью финансирования, считает глава "ОПОРЫ России" Александр Калинин. "Малый бизнес, - говорит он, - столкнувшись с ростом цен, особенно на промышленные товары, испытывает острую потребность в оборотном капитале. Перед малыми предпринимателями встает вопрос, где брать деньги под разумные проценты. Естественно, это будет сказываться на деловой активности". Вице-президент Промсвязьбанка Кирилл Тихонов полагает, что в целом бизнес будет чувствовать себя достаточно уверенно.

Сокращение административной нагрузки - один из основных способов оказать малому бизнесу серьезную поддержку

Начиная с весны 2020 года и весь период "первой волны" государство оказывало поддержку малым и средним предпринимателям. Для них был запущен механизм пролонгации кредитов, в два раза - с 30 до 15 процентов - уменьшен размер страховых взносов, приостановлена блокировка счетов при наличии задолженностей по уплате налогов и сборов, снижены ставки налога на имущество, не инициировалась процедура банкротства за долги перед бюджетом. Эти меры оказали определенное влияние, отчасти помогли смягчить воздействие пандемии. Самым действенным инструментом здесь стало предоставление субъектам малого предпринимательства субсидий на выплату заработной платы. Однако поддержка дошла далеко не до всех. Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел опрос малых предпринимателей. Чуть более половины (52 процента) опрошенных указали, что их организации относятся к перечню пострадавших отраслей. Из них 78 процентов обращались или видели необходимость в обращении за получением субсидии. Оформить ее смогли только 54 процента (т.е. от общего числа опрошенных - около 25 процентов). С банками картина была гораздо хуже: 51 процент запрашивали или хотели бы запросить кредит для выплаты зарплат по ставке 0 процентов, 42 процента - кредит по ставке 8,5 процента. Но 74 процента получили отказ в оформлении льготного кредита по ставке 0 процентов и еще больше (87 процентов) - отказ в оформлении кредита под 8,5 процента.

"В целом уровень доверия малого бизнеса к государству, и без того не очень высокий, в ходе пандемии и сопряженных с ней испытаний для малых предпринимателей как минимум не вырос, - говорит доктор экономических наук, научный руководитель департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. - Самой распространенной, по моим наблюдениям, позицией в отношении государственной политики со стороны малых предпринимателей является такой тезис, который повстречался мне в одной из групп в соцсетях: "Не надо нас "поддерживать" - ограничьте административное давление и штрафы".

Экономика Бизнес Малый бизнес Законодательная власть Госдума Колонка Валерия Выжутовича

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