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Рубрика: Общество

Активность в социальных сетях поможет пережить изоляцию и пандемию

Текст: Владимир Емельяненко

В пандемию соцсети становятся источником психологической помощи, считает доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков. Об этом психолог заявил в интервью KP.RU.

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Свое мнение он обосновывает тем, что в эпоху коронавирусных ограничений круг общения у многих людей сужается, часто до числа подписчиков в социальных сетях. И люди вынужденно погружаются в виртуальную жизнь. "Поделиться состоянием после прививки в блоге или сделать селфи на больничной койке, - это чрезмерное откровение или способ психологической помощи себе? - задает вопрос Никита Кочетков и отвечает на него. - С появлением интернета и блогов базовую потребность человека - быть видимым миру, заявить о себе - стало легче реализовать, чем раньше. Сейчас, чтобы стать известным, достаточно печатать в блоге небольшие заметки или снимать короткие видеоролики. Люди заботятся о количестве лайков под постом именно потому, что таким образом они утверждаются в собственной значимости".

Он так же подчеркнул, что привлечение к себе внимания в результате болезни отчасти удовлетворяет потребность "быть личностью", ведь именно так окружающие начинают видеть в пользователе - человека. И, таким образом, ведение блога может оказывать на человека терапевтический эффект и стать пространством для самореализации. Полезными соцсети могут стать для пенсионеров и маломобильных людей, которые не часто могут выходить на улицу.

"В современном мире уже невозможно провести четкую грань между жизнью в реальности и в виртуальности, - считает Никита Кочетков. - Мы живем параллельно и в интернете, и в реальной жизни. Ведем активную переписку по почте и в соцсетях, у нас большой объем общения, пусть не физического, лицом к лицу, а через мессенджеры и даже видеосвязь. Для поколения детей, которые растут с телефоном в руках, уже нет четкого деления на виртуальную и физическую реальность. Норма меняется и совсем скоро мир будет другим".

Общество СМИ и соцсети

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