Арендные ставки в ТЦ не вернулись к уровню 2019 года

Арендные ставки в торговых центрах и их посещаемость пока не восстановились до уровня 2019 года. Об этом говорили участники мероприятия "MosInterCon 2021: Дни торговых центров", организованного Российским советом торговых центров.

Арендные ставки которые во втором квартале 2020 года упали на 42% по сравнению со средними значениями 2019 года, не поднялись до прежнего уровня до сих пор, отметил гендиректор компании "Этерна" Дмитрий Томилин. В конце 2021 года они были ниже 2019 года на 6% (в стрит-ритейле на 20%). При этом стоит учесть инфляцию, которая за три года составила 16,3%, добавил Томилин.

Взаимоотношения арендатора и арендодателя менялись с каждым кризисом, отметил Томилин. Условия диктовали то арендаторы, то арендодатели. Сейчас уникальный момент, когда стороны находятся в паритете, считает он. Все научились договариваться.

На фоне ввода в эксплуатацию новых торговых центров усиливается конкуренция между ними и растет вакантность объектов, сказал руководитель отдела разработки концепций торговых центров CBRE Иван Артемов. Посещаемость не восстановилась до уровня, который был перед пандемией, сказал он, хотя конверсия и выросла. "Ввод новых объектов продолжает размазывать посещаемость между действующими ТЦ, это тоже тенденция, не способствующая росту оборотов арендаторов". В ближайшие годы будет расти онлайн-торговля, отмечает он. Она будет забирать на себя весь потенциальный рост оборота, а розничный оборот будет, скорее, стагнировать, считает Артемов.