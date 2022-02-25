Президент Сирии Асад в разговоре с Путиным поддержал спецоперацию РФ на Украине

Владимир Путин в пятницу, 25 февраля, провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом.

"Президент Сирии выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса, осудив при этом дестабилизирующую политику США и НАТО, которая в свое время привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин поблагодарил своего сирийского коллегу "за такую принципиальную позицию". Президент РФ также изложил Асаду свою оценку развития ситуации в контексте спецоперации на Украине.

Кроме того лидеры обсудили вопросы сирийского урегулирования, в том числе в рамках Астанинского формата. "Рассмотрен ряд вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере", - также говорится в сообщении.

Президенты также условились о продолжении взаимодействия и контактов на различных уровнях.