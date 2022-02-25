Бастрыкин велел организовать общее с ДНР и ЛНР расследование преступлений ВСУ

Александр Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества ведомства совместно с Главным следственным управлением "проработать вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик по вопросу расследования преступлений на территории Донбасса".

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС