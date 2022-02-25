Бастрыкин велел организовать общее с ДНР и ЛНР расследование преступлений ВСУ

Александр Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества ведомства совместно с Главным следственным управлением "проработать вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик по вопросу расследования преступлений на территории Донбасса".
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Глава ведомства подчеркнул необходимость оперативного налаживания прямого контакта с коллегами для сбора и фиксации доказательств в ходе предварительного следствия.
Бастрыкин велел подчиненным "оперативно завершить расследование по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков против мирного населения". И заявил, что судебный процесс над украинскими военными преступниками, жертвами которых стали мирные граждане, в том числе женщины и дети, обязательно должен состояться.